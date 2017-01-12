У Челябінську п'яний працівник металобази зламав алкотестер власним подихом

Про це повідомляє пише 74.ru.

Першим клієнтом нововідкритого челябінського витверезника став приймальник металу Єгор.

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Приймальник металу заявив співробітникам закладу, що випив три літри горілки. На чоловіка порушили протокол, описали і вилучили на зберігання цінне майно, після чого запропонували пройти огляд за допомогою алкотестера.

"Результат поставив лікаря витверезника в глухий кут - прилад сп'яніння у Єгора не показав", - сказано у повідомленні.

Згодом чоловіка відправили до однієї з палат висипатися.