"Яструб" війни в Іраку не зміг упоратися зі шматком поліетилену: соцмережі висміяли боротьбу Буша з дощовиком
16:23, 21 січня 2017Курйози
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Користувачі Twitter висміяли колишнього президента США Джорджа Буша-молодшого, який під час інавгурації президента США Дональда Трампа не міг впоратися з пластиковим дощовиком.
Користувачі соцмереж висміяли боротьбу Буша-молодшого з дощовиком / twitter.com/OBuckleton
Про це повідомляє BuzzFeed.
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«Джорджу Бушу-молодшому так соромно знаходитися в компанії Трампа, що він сховався у пластиковому дощовику», - написав користувач під ніком OBuckleton.
Також користувачі звернули увагу на сумне обличчя колишнього американського президента і здивувалися, що екс-глава держави, відповідальний за військову операцію в Іраку, не може впоратися з простим дощовиком.
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