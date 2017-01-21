"Яструб" війни в Іраку не зміг упоратися зі шматком поліетилену: соцмережі висміяли боротьбу Буша з дощовиком

16:23, 21 січня 2017
Курйози
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Користувачі Twitter висміяли колишнього президента США Джорджа Буша-молодшого, який під час інавгурації президента США Дональда Трампа не міг впоратися з пластиковим дощовиком.

/ twitter.com/OBuckleton

Про це повідомляє BuzzFeed.

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«Джорджу Бушу-молодшому так соромно знаходитися в компанії Трампа, що він сховався у пластиковому дощовику», - написав користувач під ніком OBuckleton.

Також користувачі звернули увагу на сумне обличчя колишнього американського президента і здивувалися, що екс-глава держави, відповідальний за військову операцію в Іраку, не може впоратися з простим дощовиком.

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Теги: #соцмережі#дощовик