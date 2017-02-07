У Новосибірську довелося скасувати вікторину за книгами про Гаррі Поттера через рецепти зілля

У Новосибірську Централізована бібліотечна система змушена була скасувати вікторину за книгами про Гаррі Поттера через скарги на рецепти зілля, передає Сиб.фм.

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За словами директора бібліотеки Ірини Зирянової, читачку збентежило одне із завдань вікторини: "Читачка занепокоїлася, що буде, якщо діти зварять це зілля. Їй відповіли, що тут немає завдання зварити зілля і випити його або комусь згодувати. Це завдання на уяву, бо крил фей і мандрагор в природі не існує".

Видання зазначає, що вікторину бібліотека імені Ліхачова проводила два роки поспіль, оскільки вона користувалася популярністю як у дітей, так і дорослих. Переможцям конкурсу вручали дипломи.