"Що бачу, то співаю": Трампа знову висміяли після слів про теракт в Швеції, якого не було (відео)

Про це йдеться в повідомленні ТСН.

Дональд Трамп згадав про терористичний напад у Швеції, чим неабияк здивував всю країну.

Здивовані були і дипломати, і прості користувачі інтернету: "Швеція? Теракт? Що він курив?". Навколо одні питання.

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Раніше Стокгольм попросив керівництво США пояснити слова Трампа про проблеми, з якими зіткнулася Швеція через мігрантів 17 лютого.

"Подивіться, що вчора відбулося у Швеції. Швеція - хто б міг подумати? Вони привезли безліч людей, у яких є проблеми, які вони навіть не уявляли собі", - сказав Трамп, виступаючи у Флориді.

Американський президент також заявив, що США "не потребують людей з поганими ідеями".