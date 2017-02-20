"Що бачу, то співаю": Трампа знову висміяли після слів про теракт в Швеції, якого не було (відео)
Трамп став об'єктом для жартів через вигаданний теракт в Швеції.
Про це йдеться в повідомленні ТСН.
Дональд Трамп згадав про терористичний напад у Швеції, чим неабияк здивував всю країну.
Здивовані були і дипломати, і прості користувачі інтернету: "Швеція? Теракт? Що він курив?". Навколо одні питання.
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Раніше Стокгольм попросив керівництво США пояснити слова Трампа про проблеми, з якими зіткнулася Швеція через мігрантів 17 лютого.
"Подивіться, що вчора відбулося у Швеції. Швеція - хто б міг подумати? Вони привезли безліч людей, у яких є проблеми, які вони навіть не уявляли собі", - сказав Трамп, виступаючи у Флориді.
Американський президент також заявив, що США "не потребують людей з поганими ідеями".