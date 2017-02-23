Пограються і повернуть: реакція соцмереж на викрадення нардепа Гончаренка

Як повідомлялося, вчора нардеп виїхав на термінову зустріч до Одеси. У фракції БПП Олексія Гончаренка не бачили з учорашнього вечора.

Новину одразу ж підхопили соцмережі, де навіть припустили, що це може бути "постановочним шоу".

Голова фракції БПП І. #Гринів: викрадення депутата Олексія Гончаренка. А від з сесійної зали нікого не викрадають. #Рада8 на перерві до 16:00 pic.twitter.com/aKV8nOKSxa — Верховна Рада (@verkhovna_rada) February 23, 2017

Пограються і повернуть#Гончаренко — Один Спамс (@odinspam) February 23, 2017

Як повідомляв УНІАН, до розшуку депутата долучилася Служба безпеки України. Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що нардеп від БПП Олексій Гончаренко викрадений групою сепаратистів з метою тортур.

Голова фракції "Блок Петра Порошенко" Ігор Гринів заявив, що Гончаренка викрали в Одесі серед білого дня. Гринів також закликав керівництво правоохоронних органів терміново створити «спеціальний штаб з такої кризової ситуації».