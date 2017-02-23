Пограються і повернуть: реакція соцмереж на викрадення нардепа Гончаренка

15:48, 23 лютого 2017
Курйози
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Сьогодні, 23 лютого, стало відомо про викрадення народного депутата від БПП Олексія Гончаренка в Одесі.

goncharenko.od.ua

Як повідомлялося, вчора нардеп виїхав на термінову зустріч до Одеси. У фракції БПП Олексія Гончаренка не бачили з учорашнього вечора.

Новину одразу ж підхопили соцмережі, де навіть припустили, що це може бути "постановочним шоу".

Як повідомляв УНІАН, до розшуку депутата долучилася Служба безпеки України. Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що нардеп від БПП Олексій Гончаренко викрадений групою сепаратистів з метою тортур.

Голова фракції "Блок Петра Порошенко" Ігор Гринів заявив, що Гончаренка викрали в Одесі серед білого дня. Гринів також закликав керівництво правоохоронних органів терміново створити «спеціальний штаб з такої кризової ситуації».

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Новина в сюжеті: "Викрадення" нардепа Гончаренка
Теги: #нардеп#викрадення#Гончаренко