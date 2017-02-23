Викрадення нардепа від БПП: вчора він виїхав на термінову зустріч до Одеси (відео)

Про це в коментарі у кулуарах Ради повідомив депутат фракції БПП Борислав Розенблат, передає 112 Україна.

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"Останній раз я бачив його вчора ввечері після засідання Ради. Я спілкувався з керівником фракції, запитував, чому Гончаренко немає, він каже, так, є підтвердження того, що його дійсно немає, каже, що викрали. Він невідомо де", - розповів Розенблат.

Депутат від БПП Олександр Бригинець на Facebook повідомив, що Гончаренко вчора виїхав на термінову зустріч до Одеси.

"Вчора ввечері нардеп Олексій Гончаренко виїхав в Одесу на термінову зустріч. У залі його немає... Телефон не відповідає... Прокуратура підтверджує, що швидше за все, версія - викрадення...", - пише Бригинець.

Водночас їхній колега з фракції Іван Винник налаштований оптимістично.

"Я думаю, не все так трагічно, як це на перший погляд виглядає. Я просто висловлюю свою думку, я не маю ніякої додаткової інформації. Я не буду дозволяти собі припущення щодо того, що я не знаю", - заявив Винник.

Раніше в ГПУ заявили, що викрадений народний депутат від "Блоку Петра Порошенка" Олексій Гончаренко.