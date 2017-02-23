"Сепаратисти-бузувіри і історія з Берлінською стіною": в БПП розповіли про версії викрадення Гончаренка

Про це в коментарі журналістам повідомила нардеп від "БПП" Ольга Червакова, пише "112 Україна".

"Підтвердила ГПУ. Зараз від Юрія Луценка ми дізналися, що, на його думку, Олексія Гончаренка викрала група сепаратистів з метою фізичних тортур. Ця інформація зараз перевіряється. Я думаю, що зараз найголовніше - не піддаватися паніці і щоб правоохоронні органи створили робочу групу або скоординували свої дії з метою з'ясування місцезнаходження народного депутата Олексія Гончаренка", - заявила Червакова.

Депутат від БПП Вадим Денисенко вважає, що викрадення пов'язане з "акцією" Гончаренка біля посольства Німеччини.

"Пов'язано з Берлінською стіною, 1000%. Він займав досить активну позицію протягом всієї цієї каденції. Тому, очевидно, все ж таки треба дивитися в політичну площину. Більше ніякої інформації, яка може бути причиною або що зараз відбувається, на жаль, немає", - заявив Денисенко.

Нагадаємо, 8 лютого нардеп від БПП Олексій Гончаренко в знак протесту проти висловлювань посла Німеччини Ернста Райхеля про вибори на Донбасі (що вони можливі до виведення з Донбасу російських військ) розмалював фрагмент Берлінської стіни, яка знаходиться біля посольства Німеччини в Києві.

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Нагадаємо, що народний депутат від "Блоку Петра Порошенко" Олексій Гончаренко викрадений в Одесі. Це підтверджує прокуратура.

У фракції БПП Гончаренко не бачили з учорашнього вечора.

"Останній раз я бачив його вчора ввечері після засідання Ради. Я спілкувався з керівником фракції, питав, чому Гончаренка немає, він каже, так, є підтвердження того, що його дійсно немає, каже, що викрали. Він невідомо де", - розповів депутат фракції Борислав Розенблат.

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Депутат від БПП Олександр Бригинець в Facebook повідомив, що Гончаренко вчора виїхав на термінову зустріч до Одеси.

"Вчора ввечері нардеп Олексій Гончаренко виїхав в Одесу на термінову зустріч. У залі його немає... Телефон не відповідає... Прокуратура підтверджує, що, швидше за все, версія - викрадення... Впевнений, що це політичний злочин, і вірю, що наші силовики не допустять непоправного. Олексій, ми за тебе дуже переживаємо!" - пише Бригинець.