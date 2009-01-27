У Південній Америці знайшли фантастичні скарби

На морському дні біля узбережжя Гайани (Південна Америка) виявили британське вантажне судно, потоплене німецьким підводним човном в червні 1942 року. Його знайшла американська компанія Su Sea Research, що спеціалізується на підводних дослідженнях і підйомі на поверхню цінних останків корабельних аварій. За наявними даними, на борту знайденого судна знаходяться цінності загальною вартістю 2,6 млрд фунтів стерлінгів - золото, платина і алмази. Це найбільша знахідка в історії шукачів затонулих скарбів, повідомляє видання « Морской бюллетень-Совфрахт ».

Точна назва потопленого транспорту і місце його знаходження не розголошується. Умовно судно назване «Блакитний барон».

Значна частина скарбів на борту британського судна, затонулого під час Другої світової війни, може належати Радянському Союзу, повідомив «Эху Москвы» головний редактор інтернет-видання Михайло Войтенко.

Проте поки про свої права на скарби заявила американська компанія, яка знайшла затонуле судно.

Газета.ру