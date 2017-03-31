Стоячи на капоті на повному ходу: у мережі з'явилося відео "каскадерської" крадіжки на трасі Київ - Ковель

Камера спостереження на вантажівці зафіксувала незвичайну спробу пограбування. Відеозапис оприлюднили на Facebook-сторінці "Київ оперативний".

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У підписі до ролика зазначено, що його зняли на трасі Київ – Ковель у 130 кілометрах від столиці.

На записі з камери, встановленої над дверима позаду контейнера фури, видно, що до нього впритул під'їжджає легковик, на капоті якого стоїть чоловік, котрий починає розкривати пломби. Спроба пограбування зривається, коли водій фури трохи пригальмовує. Схоже, що грабіжника врятувала тільки майстерність його спільника, котрий встигає зреагувати вчасно і уникнути ДТП.