Трюдо запропонував реванш зірці "Друзів", який побив його у шкільні часи (відео)

"Я думав про це, і знаєте, що? Хто б не хотів ударити Чендлера? Як щодо матчу-реваншу, Меттью Перрі?", - написав прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо у себе в Twitter.

Раніше Меттью Перрі, який прославився роллю в серіалі "Друзі", в шоу Джиммі Кіммела розповів, що побив Трюдо, коли вчився в школі.

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"Мій друг Кріс Мюррей згадав, що, взагалі-то, ми били Джастіна Трюдо у п'ятому класі", - зізнався Перрі.

За його словами, він не пишається цим вчинком, тому що "це була справжня заздрість".

Актор зазначив, що батько Трюдо обіймав посаду прем'єр-міністра, а мати Перрі працювала його прес-секретарем.

Трюдо був єдиною дитиною в школі, якого ми могли побити", - додав Перрі.