У Данії відвідувачам музею дозволили подряпати елітний Lamborghini за $ 170 тисяч (фото)

У Данії в Музеї витончених мистецтв міста Орхус провели незвичайну акцію: відвідувачам пропонували надряпати якийсь напис на спеціально виставленому для цього спорткарі Lamborghini Gallardo, вартість якого становить 170 тисяч доларів, пише Daily Mail.

Відвідувачі хутко взялися до запропонованої справи та подряпали елітний спорткар та дряпали на капоті та дверцятах найрізноманітніші написи.

"Кожна ваша дія залишає слід у суспільстві, в якому ви живете. Ніхто з нас не залишається недоторканим, оскільки кожен незначний вчинок впливає на всю картину в цілому", — пояснив суть того, що відбувається, один із співробітників музею.

Пізніше, норвезький художник Долк Лундгрен заявив, що зараз автомобіль перетворився на закінчений твір мистецтва і ніколи не буде пофарбований.