Телеканал у ПАР помилково повідомив про смерть Джорджа Буша

Південноафриканський телеканал І-ті-ві помилково запустив біжучим рядком повідомлення "Джордж Буш помер", передає в середу Бі-бі-сі.

Як з`ясувалося пізніше, таке повідомлення було призначене для технічного тестування, його випадково запустили в ефір на прохання одного з керівників телеканалу, який захотів подивитися, як виглядає біжучий рядок.

"Технічний директор натиснув не на ту кнопку, повідомлення було в ефірі впродовж трьох секунд", - повідомив представник телеканалу.

Поки невідомо, чи понесе хто-небудь відповідальність за прикру помилку.

Эхо Москвы