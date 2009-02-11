Телеканал у ПАР помилково повідомив про смерть Джорджа Буша
08:15, 11 лютого 2009Курйози
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Не на ту кнопку натисли...
Південноафриканський телеканал І-ті-ві помилково запустив біжучим рядком повідомлення "Джордж Буш помер", передає в середу Бі-бі-сі.
Як з`ясувалося пізніше, таке повідомлення було призначене для технічного тестування, його випадково запустили в ефір на прохання одного з керівників телеканалу, який захотів подивитися, як виглядає біжучий рядок.
"Технічний директор натиснув не на ту кнопку, повідомлення було в ефірі впродовж трьох секунд", - повідомив представник телеканалу.
Поки невідомо, чи понесе хто-небудь відповідальність за прикру помилку.
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