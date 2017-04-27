У Трампа на робочому столі є кнопка для замовлення коли - ЗМІ

На робочому столі президента США Дональд Трампа є кнопка для замовлення коли. Про це повідомляє Independent.

Як повідомляє видання, на столі у Трампа є спеціальний ящичок з кнопкою, при натисканні якої в кабінет входить дворецький зі склянкою коли.

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«Незабаром після натискання червоної кнопки, розташованої на робочому столі, що американські лідери використовують десятиліттями, входить дворецький Білого дому з колою для президента», — повідомляє агентство.

Як зазначає Yahoo News, дерев'яна підставка з червоною кнопкою розташовувалася на столі і у попередників Трампа, однак невідомо, як вони нею розпоряджалися.

Як повідомляв УНІАН, раніше розкута поза радника Трампа на прийомі в Овальному кабінеті викликала критику користувачів соцмереж.