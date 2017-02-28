Розкута поза радниці Трампа затьмарила "світлі голови" на прийомі в Овальному кабінеті (фото)

На фото Конвей забралася з ногами на диван в Овальному кабінеті Білого дому, навіть не знявши туфлі, пише Русская служба BBC.

Знімок був зроблений на тлі президента Дональда Трампа, який позував перед камерами разом з керівниками вузів і коледжів для афроамериканців.

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Конвей також зробила кілька знімків з Трампом і його гостями на мобільний телефон.

Користувачі соціальних мереж звинуватили Конвей в неповазі до Овального кабінету, народу США і його президенту. "Так ні в якому разі не можна робити в Овальному кабінеті", - написав один з користувачів.

"Подумайте про всіх великих людей, які сиділи на цьому дивані, і приберіть ноги", - обурився ще один користувач.

Крім того, радника Трампа запідозрили в тому, що вона зневажливо поставилася до цього заходу. "Тепер ви не можете очікувати від нас, щоб ми серйозно сприймали цю "зустріч", коли вона організована так", - написав цивільний активіст Дерай Маккессон, що захищає права чорношкірих громадян США.

Інші закликали не перебільшувати масштаб події. "Чесно кажучи, те, що зробила Келліенн Конвей в Овальному кабінеті, - це не найгірша річ, яка відбувалася тут в останні місяці", - вважає ще один користувач "Твіттера".

Інші порівняли фотографії Конвей з фотографією колишнього президента США Барака Обами, зробленої в 2013 році. На ній Обама поставив ногу на стіл в Овальному кабінеті.

Конвей вже кілька разів критикували за її поведінку. Раніше в ефірі Fox News вона закликала глядачів купувати товари з колекції дочки президента США Іванки Трамп. У комітеті з етики конгресу США вважають, що ці заклики неприйнятні.