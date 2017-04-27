"Рідкісний знімок майбутнього президента РФ": у мережі обговорюють облитого зеленкою Навального (фото)

Російського опозиціонера Олексія Навального облили зеленкою.

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Відповідні фото опубліковано на сторінці "Открытая Россия" в Twitter.

"Тим часом Олексія Навального облили вгадайте чим перед виступом на Global Event Forum", - йдеться в повідомленні.

Прихильники і противники Навального активно обговорюють фото в мережі.

"Рідкісна фотографія майбутнього президента Росії", - прокоментував користувач Саша Полтавський.

"Де охорона заходу", - написав інший користувач.

Деякі порівняли Навального з "рептилоїдом".

Нагадаємо, раніше телеканал "Дождь" повідомив, що Кремль вирішив розпочати системну роботу з дискредитації Олексія Навального, за це буде відповідати внутрішньополітичне управління адміністрації.

Рішення прийнято після акцій протесту 26 березня і різкого падіння рейтингу прем'єр-міністра Дмитра Медведєва. У числі методів дискредитації - ролики, які викривають самого Навального.