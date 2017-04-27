"Рідкісний знімок майбутнього президента РФ": у мережі обговорюють облитого зеленкою Навального (фото)
Російського опозиціонера атакували зеленкою перед виступом на форумі.
Російського опозиціонера Олексія Навального облили зеленкою.
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Відповідні фото опубліковано на сторінці "Открытая Россия" в Twitter.
"Тим часом Олексія Навального облили вгадайте чим перед виступом на Global Event Forum", - йдеться в повідомленні.
Прихильники і противники Навального активно обговорюють фото в мережі.
"Рідкісна фотографія майбутнього президента Росії", - прокоментував користувач Саша Полтавський.
"Де охорона заходу", - написав інший користувач.
Деякі порівняли Навального з "рептилоїдом".
Нагадаємо, раніше телеканал "Дождь" повідомив, що Кремль вирішив розпочати системну роботу з дискредитації Олексія Навального, за це буде відповідати внутрішньополітичне управління адміністрації.
Рішення прийнято після акцій протесту 26 березня і різкого падіння рейтингу прем'єр-міністра Дмитра Медведєва. У числі методів дискредитації - ролики, які викривають самого Навального.