"Турецький вівценосець": соцмережі вибухнули жартами через зіткнення корабля РФ й судна з вівцями
Унаслідок аварії судно РФ пішло на дно.
27 квітня російське розвідувальне судно "Лиман" пішло на дно Чорного моря. Причиною стало зіткнення із судном "Ашот", яке перевозило худобу.
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Користувачі соцмереж вже відреагували на цей інцидент низкою жартів та фотожаб, головні герої яких - вівці.
скотовоз АШОТ-7 pic.twitter.com/Tkxz0AgXyu— Рудченко Игорь (@rudchenkoigor) April 27, 2017
Кумедні ці москалі: розвідувальний корабель не помітив Ашот-7 бо був ТУМАН!— Афрокнур (@warthog_nl) April 27, 2017
Турєцкий бараноносєць каварно падкрался в туманє і вєраломно патапіл русскій фрєгатЪ. #Ашот-7— Monelka (@monelka) April 27, 2017
Поки весь світ робив Росії реверанси, Ашот-7 зміг...— Та з Олешшя (@BelkiInna) April 27, 2017
Самые крутые корабли мира:— Konstantin Kukuškin (@KKKukushkin) April 28, 2017
3) Ракетные крейсера Тикондерога
2) Авианосцы класса "Нимиц"
1) Ашот-7
Экипажу турецкого сухогруза Ашот-7 за уничтожение вражеского, российского корабля должна быть в Украине объявлена благодарность! pic.twitter.com/NU4RZ6iuYP— Страшный БЕНДЕРовец (@Realuran) April 28, 2017
Дайте мені стадо овець і я потоплю весь свинособачий флот - командир корабля Ашот-7— Syhivskiy (@shvskiy) April 27, 2017
"Ашот-7" 1:0 ЧФ РФ.— Beatrice Sharp (@Beatrice__Sharp) April 27, 2017
Матч закончен. pic.twitter.com/sY5Kou4Wtt
Ашот подкрался незаметно, хоть виден был издалека!#Лиман#Ашот#ВСРФ— ВЫжигатель ВАтников (@xander_ua) April 27, 2017
Вжух! – і ти уже з ансамблем александрова. pic.twitter.com/BolS99i8jA— Баба і кіт (@babaikit) April 27, 2017
В Черном море столкнулись два судна: одно судно из Того перевозящее овец и второе судно из России перевозящее скот.— Edmond Dantes™ (@deMonte_Cristo) April 27, 2017
Они потопили вражеский корабль,а ты даже не знаешь их имен pic.twitter.com/rn2V8vbQGY— Sovinskiy (@_Sovinskiy) April 27, 2017
На борту "ЛИмана" установлены РЛС "Дон", гидроакустическая система "Бронза". pic.twitter.com/v0aO9rGAp9— Рогозин-на-орбите (@LyapunovS) April 27, 2017