"Турецький вівценосець": соцмережі вибухнули жартами через зіткнення корабля РФ й судна з вівцями

11:40, 28 квітня 2017
Курйози
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Унаслідок аварії судно РФ пішло на дно.

Соцмережі висміяли зіткнення корабля РФ із судном з вівцями / facebook.com/baba.and.kit

27 квітня російське розвідувальне судно "Лиман" пішло на дно Чорного моря. Причиною стало зіткнення із судном "Ашот", яке перевозило худобу.

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Користувачі соцмереж вже відреагували на цей інцидент низкою жартів та фотожаб, головні герої яких - вівці.

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Теги: #судно Ашот#зіткнення у Чорному морі