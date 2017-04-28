"Турецький вівценосець": соцмережі вибухнули жартами через зіткнення корабля РФ й судна з вівцями

Унаслідок аварії судно РФ пішло на дно.

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