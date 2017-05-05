Школярів у російському Підмосков'ї змусили цілий день слухати пісні Кіркорова

Днями учні школи в Деденеві Дмитрівського району (РФ) були змушені прослухати майже півторагодинну радіопередачу про життя та творчість російського співака Філіпа Кіркорова.

Креатив не оцінили – через бурю протестів трансляцію були змушені перервати, не довівши до кінця, передає "Підмосков'я сьогодні".

"Будь, что будет – с обрыва в омут лечу", "Единственная", "Я не пью, не курю, милых дам я люблю", "Зайка моя" та інші "шлягери" Філіпа Кіркорова весь день 30 квітня, в його ювілей, передавали на перервах по гучномовному зв'язку в школі. Пісні чергувалися з розповіддю про життя короля російської естради, зачитані дзвінкими дитячими голосами.

Читайте такожЄвробачення-2016: Лазарєв привітав Джамалу з перемогою, Кіркоров скаржиться на зміну правил

Багато батьків не підтримали вивчення образу поп-короля в навчальному закладі, вони вважають, що в школі дітям потрібно прищеплювати інші цінності. Своє обурення вони виплеснули у численних дзвінки в адміністрацію школи. В результаті передачу перервали, не протранслювавши до кінця.

З директором школи журналістам зв'язатися не вдалося, оскільки вона перебуває на лікарняному. Але, за словами батьків, педагог вже вибачилася перед ними.

У Держдумі визнали подібну ініціативу злочинною. "У школі краще вивчати класику, основу основ. Не треба бити дітей по їхніх смаках та уподобаннях, це злочинно", - сказав заступник голови комітету Держдуми з освіти і науки Борис Чернишов.

Нагадаємо, свій день народження Філіп Кіркоров відзначив 30 квітня.