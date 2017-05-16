Втекли із ферми та порушували правила дорожнього руху: у Дніпрі трасою розгулювали три страуси
14:57, 16 травня 2017Курйози
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Патрульні відловили страусів і повернули на ферму.
Птахи розгулювали шосе / скріншот
У Дніпрі патрульні ловили страусів, які бігали дорогою. Про птахів, які порушують правила дорожнього руху, правоохоронцям повідомили люди.
Патрульні зізнаються, що сприйняли спочатку таку інформацію за жарт, але поїхали перевіряли дивну інформацію. Дорогою і справді бігали три страуси. Як з'ясувалося, троє птахів втекли з ферми: один дорослий та двоє дитинчат.
Патрульні відловили страусів і повернули на ферму.
У Дніпрі троє страусів втекли з місцевої ферми та розгулювали по шосе
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