Втекли із ферми та порушували правила дорожнього руху: у Дніпрі трасою розгулювали три страуси

У Дніпрі патрульні ловили страусів, які бігали дорогою. Про птахів, які порушують правила дорожнього руху, правоохоронцям повідомили люди.

Патрульні зізнаються, що сприйняли спочатку таку інформацію за жарт, але поїхали перевіряли дивну інформацію. Дорогою і справді бігали три страуси. Як з'ясувалося, троє птахів втекли з ферми: один дорослий та двоє дитинчат.

Патрульні відловили страусів і повернули на ферму.