Плішина Путіна й кисле обличчя Медведєва: мережі розсмішили фото змоклих президента й прем'єра РФ

Намоклі під час церемонії покладання вінків до могили Невідомого солдата Володимир Путін і Дмитро Медведєв розвеселили соцмережі.

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Незадоволене обличчя російського прем'єра породило нові меми, в яких згадують й сплячого Медведєва, й порівнюють його з агентом Сміттом з "Матриці" під дощем. Також користувачі соцмереж жартують фразами самого глави уряду РФ, запитуючи, чи "тримається він".

У свою чергу, фото Путіна нагадує конфуз з Януковичем, коли на нього впав вінок. Крім того, користувачі не змогли пройти повз плішину російського президента.

Коли Медведєв не спить pic.twitter.com/p0CxUpg14u — Prometheus (@1Prometey) June 22, 2017

Щось, здається, пішло не так https://t.co/J1bEZ8je8P — Ілля Барабанов (@barabanch) June 22, 2017

Путін поклав вінок до могили невідомого солдата під проливним дощем. Медведєв героїчно намагався не заснути pic.twitter.com/PaKSQamkEk — Пэтро Кыівськый (@vodolazeg) June 22, 2017

Коли батьки не купили гумову качечку pic.twitter.com/mCLztMx4qV — Загниваючий Захід (@gniloywest) June 22, 2017

- Ну вибач, Дім, у вісімнадцятому році я ще раз хочу побути президентом! pic.twitter.com/1wUfg0O0hC — Дядечко Шу (@Shulz) June 22, 2017