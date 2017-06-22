Плішина Путіна й кисле обличчя Медведєва: мережі розсмішили фото змоклих президента й прем'єра РФ
У Мережі сміються над фото змоклих Путіна і Медведєва.
Намоклі під час церемонії покладання вінків до могили Невідомого солдата Володимир Путін і Дмитро Медведєв розвеселили соцмережі.
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Незадоволене обличчя російського прем'єра породило нові меми, в яких згадують й сплячого Медведєва, й порівнюють його з агентом Сміттом з "Матриці" під дощем. Також користувачі соцмереж жартують фразами самого глави уряду РФ, запитуючи, чи "тримається він".
У свою чергу, фото Путіна нагадує конфуз з Януковичем, коли на нього впав вінок. Крім того, користувачі не змогли пройти повз плішину російського президента.
June 22, 2017
Коли Медведєв не спить pic.twitter.com/p0CxUpg14u— Prometheus (@1Prometey) June 22, 2017
Щось, здається, пішло не так https://t.co/J1bEZ8je8P— Ілля Барабанов (@barabanch) June 22, 2017
Путін поклав вінок до могили невідомого солдата під проливним дощем. Медведєв героїчно намагався не заснути pic.twitter.com/PaKSQamkEk— Пэтро Кыівськый (@vodolazeg) June 22, 2017
Коли батьки не купили гумову качечку pic.twitter.com/mCLztMx4qV— Загниваючий Захід (@gniloywest) June 22, 2017
Не стрималися pic.twitter.com/GdawKFTNle— Ukrinform (@УКРІНФОРМ) June 22, 2017
June 22, 2017
- Ну вибач, Дім, у вісімнадцятому році я ще раз хочу побути президентом! pic.twitter.com/1wUfg0O0hC— Дядечко Шу (@Shulz) June 22, 2017
Фото дня pic.twitter.com/9qkc9kjkDH— Денис Косяков (@Dermisson) June 22, 2017
Фото дня: плішивий і обиженка pic.twitter.com/7rjh1ck8O0— Лентач (@oldLentach) June 22, 2017