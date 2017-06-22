Плішина Путіна й кисле обличчя Медведєва: мережі розсмішили фото змоклих президента й прем'єра РФ

18:07, 22 червня 2017
Курйози
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У Мережі сміються над фото змоклих Путіна і Медведєва.

Дмитро Медведєв і Володимир Путін / REUTERS

Намоклі під час церемонії покладання вінків до могили Невідомого солдата Володимир Путін і Дмитро Медведєв розвеселили соцмережі.

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Незадоволене обличчя російського прем'єра породило нові меми, в яких згадують й сплячого Медведєва, й порівнюють його з агентом Сміттом з "Матриці" під дощем. Також користувачі соцмереж жартують фразами самого глави уряду РФ, запитуючи, чи "тримається він".

У свою чергу, фото Путіна нагадує конфуз з Януковичем, коли на нього впав вінок. Крім того, користувачі не змогли пройти повз плішину російського президента.

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Теги: #мокрий Путін#змоклий Медведєв