У Миколаєві погорілий на хабарі співробітник рибоохорони стрибнув у річку разом з грішми (фото)

У четвер, 29 червня, у Миколаєві співробітники Нацполіції під процесуальним керівництвом прокуратури при отриманні хабара затримали начальника оперативного сектору Управління державного агентства рибного господарства україни в Миколаївській області Миколу Марченка.

Він вимагав від підприємця, який займається промисловим виловом риби і має для цього необхідні документи, щомісяця платити 10 тисяч гривень за невтручання в його господарську діяльність, передає "Преступности.НЕТ".

При цьому він неодноразово зазначав, що бере ці гроші не для себе, а для свого керівництва.

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Оперативниками управління захисту економіки напередодні була задокументована передача грошей, а в четвер, 29 червня, під час передачі чергової суми Микола Марченко й був затриманий. При цьому, за словами співрозмовника видання, це не перший задокументований епізод.

Варто зазначити, що, побачивши правоохоронців, Марченко стрибнув у воду. Слідом за ним стрибнув у річку й підполковник Нацполіції.

За інформацією прокуратури Миколаївської області, наразі вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України ("Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди посадовою особою") та обрання міри запобіжного заходу.