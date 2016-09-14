У Тернополі пляжний дебошир намагався втекти від поліцейських вплав через озеро

Як повідомляє сектор комунікацій Головного управління поліції в Тернопільській області, повідомлення про агресивну поведінку п’яного чоловіка надійшло учора до Тернопільського відділу поліції від відпочиваючих на пляжі.

Прибувши на місце виклику, правоохоронці встановили, що спочатку чоловік з невідомих причин почав погрожувати розправою молодій парі.

Коли 16-річна дівчина спробувала заспокоїти чоловіка, він кілька разів вдарив її пластиковою пляшкою з водою, а після цього побив її хлопця, який намагався заступитися за свою дівчину.

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Коли на пляж прибули поліцейські, чоловік почав втікати, врешті стрибнув у воду і поплив на протилежний берег озера.

Однак пропливши близько 300 метрів відчув, що не має сил переплисти озеро і повернувся на берег, де його і затримали.

Щодо нього відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 КК України (хуліганство).