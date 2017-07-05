В Італії на полі з'явився гігантський портрет Путіна (фото, відео)

Італійський фермер створив на полі за допомогою трактора й плуга портрет президента Росії Володимира Путіна. Свою роботу він присвятив майбутньому саміту G20, передає ANSA.

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За словами фермера, його надихнула новина про заплановану зустріч Путіна з Трампом на саміті G20 в Гамбурзі. Поруч з портретом художник написав прізвище російського президента.

Розглянути зображення можна лише з висоти пташиного польоту.

Як повідомляв УНІАН, у квітні в храмі на Львівщині з'явилася фреска з палаючим у пеклі Путіним.