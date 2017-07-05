В Італії на полі з'явився гігантський портрет Путіна (фото, відео)
13:40, 05 липня 2017Курйози
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Художник пояснив вибір персонажа портрета майбутнім самітом G20.
Портрет Путіна на полі / фото twitter.com/ilcolonnello
Італійський фермер створив на полі за допомогою трактора й плуга портрет президента Росії Володимира Путіна. Свою роботу він присвятив майбутньому саміту G20, передає ANSA.
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За словами фермера, його надихнула новина про заплановану зустріч Путіна з Трампом на саміті G20 в Гамбурзі. Поруч з портретом художник написав прізвище російського президента.
Розглянути зображення можна лише з висоти пташиного польоту.
Як повідомляв УНІАН, у квітні в храмі на Львівщині з'явилася фреска з палаючим у пеклі Путіним.
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