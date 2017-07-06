Серфінгіст випадково натрапив на "живий трамплін" (відео)

Кайтсерфінгіст поблизу одного із пляжів Сан-Франциско випадково зіткнувся з величезним горбатим китом, й все це було знято на камеру. Відеозапис опублікований на YouTube-каналі Caters Clips.

Читайте такожУ фотосесіях не бере участі: гігантський короп втік від рибалки (відео)

Кит випірнув із води, ніби нізвідки, тому чоловік не одразу зрозумів, у що саме врізався, передає Mashable. Незважаючи на потрапляння на такий "трамплін", він зміг встояти на ногах. Судячи з відео, постраждалих внаслідок такого зіткнення немає.

Як повідомляв УНІАН, 18-річний австралієць ледь не втратив руку, стрибнувши у річку з крокодилами. Він захотів похизуватися перед іноземною подружкою, що не звертала на нього уваги.