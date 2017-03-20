18-річного австралійця ледь не з'їв крокодил, коли той хизувався перед подружкою

18-річний австралієць ледь не втратив руку, стрибнувши у річку з крокодилами. Він захотів похизуватися перед іноземною подружкою, що не звертала на нього уваги, йдеться у сюжеті ТСН.

Іще добу тому лікарі не знали, чи вдасться врятувати руку хлопцю на ім'я Лі де Поу.

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Відчайдушний стрибок хлопець зробив через британську туристку Софі Патерсон, з якою вони ледь знайомі. "Він сказав: зараз я стрибну і крокодили мене не дістануть", - розповідає Софі.

Усім місцевим було відомо, що купатися в річці не варто. Однак п'яна компанія тільки підбивала Лі "на слабо". Він стрибнув - і за шість метрів від берега мало не став вечерею. Крокодил ухопив хлопця за ліву руку.

"Ви бачили кіно "Щелепи" - ось це було наче кадри з нього. Кров була повсюди. Жах", - ділиться дівчина.

"Я штовхнув його в ніс, а потім - прямісінько в око. І тоді він мене відпустив", - пригадує Лі.

Друзі ледве витягли хлопця з води й доправили до лікарні. Руку, кажуть лікарі, вдасться зберегти і навіть з часом цілком повернути їй рухливість. Питання лише - чи встигне він вийти з лікарні, доки Софі не повернеться на батьківщину до Британії. Але все могло завершитися набагато гірше: наступного ранку з води витягли загиблого чоловіка, який зіткнення з алігатором не пережив.