Косатки вигнали двох плавців з води (відео)
Опубліковано відеозапис переслідування двох плавців косатками.
Двоє плавців, які відпочивали в районі морського заповідника Уайткліфф біля тихоокеанського узбережжя Канади, "зустрілися" з косатками. Побоюючись нападу тварин, вони швидко вибралися на берег, передає VancouverSun.
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Ссавці підпливли близько до людей, але накидатися на них не стали. Фахівець з китовидних Ленс Барретт-Леннард висловив упевненість, що косатки не стали б агресивно поводитися щодо плавців.
Саму зустріч з хижаками зняли на відео й опублікували в Інстаграмі, запис вже набрав понад 13 тисяч переглядів:
Як повідомляв УНІАН, кайтсерфінгіст поблизу одного з пляжів Сан-Франциско випадково зіткнувся з величезним горбатим китом, і все це було знято на камеру.