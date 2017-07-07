Косатки вигнали двох плавців з води (відео)

Двоє плавців, які відпочивали в районі морського заповідника Уайткліфф біля тихоокеанського узбережжя Канади, "зустрілися" з косатками. Побоюючись нападу тварин, вони швидко вибралися на берег, передає VancouverSun.

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Ссавці підпливли близько до людей, але накидатися на них не стали. Фахівець з китовидних Ленс Барретт-Леннард висловив упевненість, що косатки не стали б агресивно поводитися щодо плавців.

Саму зустріч з хижаками зняли на відео й опублікували в Інстаграмі, запис вже набрав понад 13 тисяч переглядів:

A whale of a good time here at Whytecliff Park today. Допис, поширений Robin Léveillé (@robin_leveille) 2 Лип, 2017 о 3:58 PDT

Як повідомляв УНІАН, кайтсерфінгіст поблизу одного з пляжів Сан-Франциско випадково зіткнувся з величезним горбатим китом, і все це було знято на камеру.