Трамп у "Грі престолів": у мережі з’явився жартівливий уривок серіалу із американським президентом (відео)

У мережі з’явились жартівливі уривки серіалу «Гра престолів» із американським президентом Дональдом Трампом.

Зокрема, президент США розповідає Дейнеріс Таргарієн про проблему ісламських радикалів, а в наступному епізоді із іншими героями саги розповідає про плани побудувати стіну на кордоні із Мексикою.

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Так, автори відео використали передвиборчі цитати американського лідера та вставили у певні уривки відомого серіалу.

Як повідомляв УНІАН раніше, на минулих вихідних відбулася прем'єра першої серії сьомого сезону одного з найпопулярніших серіалів на телебаченні «Гра престолів». До події багато компаній випустили тематичну продукцію і програми. Google не став винятком і теж запропонував шанувальникам серіалу щось особливе.

Тепер фанати «Гри престолів» можуть за допомогою програми на Android Google Street View «прогулятися» місцями зйомок серіалу і побачити замок Вінтерфелл та інші локації саги.