"Письменник-ударник": у Туркменістані книги президента почали вголос читати по ТБ (відео)

У Туркменістані книги авторства місцевого президента і за сумісництвом активного письменника Гурбангулі Бердимухамедова почали вголос читати по телевізору замість розважальних передач. Про це йдеться в сюжеті "Настоящего времени".

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"Президент Туркменії Гурбангулі Бердимухамедов не тільки лікар, спортсмен і музикант, але і плодовитий письменник, який написав понад 40 книг: про лікарські рослини, коней, чаї і "щасливе життя", - зазначає видання.

Тепер книги президента виразно читають по туркменському телебаченню замість розважальних передач.