"Письменник-ударник": у Туркменістані книги президента почали вголос читати по ТБ (відео)
21:58, 19 липня 2017Курйози
609 0
Авторству президента належать понад 40 книг. Їх тематика різноманітна: від коней до "щасливого життя".
Ведуча в ефірі місцевого ТБ / Скріншот
У Туркменістані книги авторства місцевого президента і за сумісництвом активного письменника Гурбангулі Бердимухамедова почали вголос читати по телевізору замість розважальних передач. Про це йдеться в сюжеті "Настоящего времени".
Читайте такожУ Франції мер курортного містечка вибачився за банер про "бісових туристів"
"Президент Туркменії Гурбангулі Бердимухамедов не тільки лікар, спортсмен і музикант, але і плодовитий письменник, який написав понад 40 книг: про лікарські рослини, коней, чаї і "щасливе життя", - зазначає видання.
Тепер книги президента виразно читають по туркменському телебаченню замість розважальних передач.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter