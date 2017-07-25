Творцям "Ліги справедливості" довелося знімати Супермена з вусами

Творцям фільму «Ліга справедливості» довелося знімати Супермена з вусами, оскільки виконавець цієї ролі Генрі Кавілл за контрактом з авторами іншої кінокартини не міг голитися, пише Variety.

За наявними даними, студія Warner Bros. проводить в Лондоні і Лос-Анджелесі масштабні додаткові зйомки «Ліги справедливості», які коштують близько $25 млн.

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Зірки фільму – відомі актори, і в деяких з них паралельно є інші проекти, через що, як стверджується, відбулися труднощі з графіками.

Так сталося, наприклад, з Кавіллом. Він бере участь у шостій частині франшизи «Місія нездійсненна», для ролі в якій відростив вуса. Саме в такому образі йому довелося зніматися в «Лізі справедливості». Вуса Супермена «зітруть» на стадії поствиробництва.

Раніше повідомлялося, що режисер нового «Бетмена» Метт Рівз підтвердив, що Бен Аффлек зіграє головну роль.