Мер французького міста з'їв щура, програвши спір (відео)

Комічна історія сталася з мером французької комуни Мон-де-Марсан Шарлем Дайо. Він після матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, в якому ПСЖ розгромив "Барселону" з рахунком 4:0, заявив, що якщо каталонці пройдуть далі, то він з'їсть щура, повідомляє Footboom.

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У повторному поєдинку "блаугранас" зуміли відігратися (6:1), і пройшли до ¼ фіналу, тому минув час виконувати обіцянку. Варто зазначити, що Дайо з честю її виконав, з'ївши щура в одному з місцевих закладів при значній кількості людей.

Раніше літак авіакомпанії Air India, що летів з Мумбаї в Лондон, повернувся в аеропорт вильоту через повідомлення про поміченого на борту щура.