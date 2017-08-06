"Велика помилка": пілот лоукост-компанії зізнався у вживанні екстазі перед польотом в Париж

Суд французького міста Кретей засудив 49-річного пілота британської лоукост-авіакомпанії EasyJet до 12-місячного умовного тюремного ув'язнення за вживання екстазі. Про це повідомляє The Telegraph.

Підсудний визнав, що в травні 2017 року після прийняття наркотичного речовини у нього виникли проблеми з посадкою літака в аеропорту Парижа.

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На пілота поліція вийшла під час прослуховування телефонних розмов французьких наркодилерів. Свого постачальника екстазі той поскаржився на погане самопочуття і потовиділення під час посадки.

У суді пілот назвав свою поведінку "великою помилкою" і впевненістю, що побічні дії від прийнятого препарату "зникнуть через дві години".

Він зізнався, що пристрастився до наркотиків 18 місяців тому.

Авіакомпанія повідомила про звільнення пілота відразу після того, як почалося поліцейське розслідування. Представники EasyJet також відзначили, що той "завжди літав під командуванням досвідченого капітана".