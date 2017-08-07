Вся справа у куполі: Добкін-старший пояснив дивну поведінку свого брата у Раді (відео)

Народному депутату від "Опоблоку" Дмитру Добкіну некомфортно у Верховній Раді. Про це депутат від тієї ж партії Михайло Добкін заявив в ефірі програми "ГОРДОН" на телеканалі "112 Україна", відповідаючи на запитання, чи вживає його брат наркотики.

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"Він через свій характер дуже некомфортно почувається у Верховній Раді. І я там некомфортно почуваюся. Там дуже складна енергетика, саме під куполом. І це із 2004 року. Я ось кажу, що Київ не годиться для столиці. Я не знаю, що на цьому місці було. Може, кладовище, може, болото яке, може, стадо мамонтів померло", – стверджує Добкін-старший.

За словами Добкіна, у парламенті складно енергетично, у нього самого там "починають сльозитися очі й тиск підвищується". Водночас брат Дмитра не вважає його політиком за покликанням.

Нагадаємо, неадекватну поведінку в Раді нардепа Добкіна-молодшого неодноразово фіксували камери. Нижче - добірка відео з витівками цього законодавця.

Раніше Добкін заявляв, що хворіє і має проблеми неврологічного характеру". Він наголошував, що "всі ми живі люди" і, на відміну від багатьох здорових депутатів, він не б'ється й нікого не ображає.