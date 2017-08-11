Співак застряг у ліфті й півгодини був змушений слухати власну пісню
20:06, 11 серпня 2017Курйози
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Зі співаком Фарреллом Вільямсом стався кумедний інцидент.
Вільямс пробув у ліфті півгодини / Скріншот
Американський співак Фаррелл Вільямс застряг у ліфті разом з іншими людьми перед початком прем'єри дитячого анімаційного серіалу від компанії Netflix.
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У ньому артистові довелося півгодини просидіти й протягом усього цього часу слухати одну й ту ж власну пісню Happy, яка грала з колонки звукової системи, передає Buzzfeed.
Після "визволення" з ліфта Вільямс вийшов на сцену в гарному настрої. "Ми застрягли в ліфті, але тепер я з вами... Там було спекотно", - сказав співак.
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