Співак застряг у ліфті й півгодини був змушений слухати власну пісню

Американський співак Фаррелл Вільямс застряг у ліфті разом з іншими людьми перед початком прем'єри дитячого анімаційного серіалу від компанії Netflix.

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У ньому артистові довелося півгодини просидіти й протягом усього цього часу слухати одну й ту ж власну пісню Happy, яка грала з колонки звукової системи, передає Buzzfeed.

Після "визволення" з ліфта Вільямс вийшов на сцену в гарному настрої. "Ми застрягли в ліфті, але тепер я з вами... Там було спекотно", - сказав співак.