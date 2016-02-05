"Замурували": Ляшку, який застряг у парламентському ліфті, диспетчер відповів "Ну і добре!" (відео)

18:31, 05 лютого 2016
Курйози
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Нардеп Олег Ляшко разом з колегами по партії застряг у ліфті в Верховній Раді.

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Відео інциденту Ляшко опублікував на YouTube.

Коли нардепи зрозуміли, що застрягли в ліфті вони почали жартувати, що це провокація. Коли Олег Ляшко все ж зв'язався з диспетчером, той нібито сказав "ну і добре!". Відповіді диспетчера на відео не чути, але його цитує з подивом сам Ляшко.

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Диспетчер повідомив, що депутатів звільнять з ліфта через 10-15 хвилин і Ляшко поцікавився, чи вистачить їм повітря на це час. Потім депутати поговорили про те як живуть мешканці багатоповерхівок, де є щоденна загроза застрягти в ліфті і Ляшко попросив колег перестати розмовляти для економії повітря.

Пізніше Ляшко на своїй сторінці в Facebook написав, що його "замурували" в ліфті разом з нардепами Віктором Вовком і Григорієм Пригебою.

Як повідомляв УНІАН, раніше журналісти застрягли в ліфті в будівлі ГПУ і не могли дістатися до місця проведення брифінгу.

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