"Замурували": Ляшку, який застряг у парламентському ліфті, диспетчер відповів "Ну і добре!" (відео)

Відео інциденту Ляшко опублікував на YouTube.

Коли нардепи зрозуміли, що застрягли в ліфті вони почали жартувати, що це провокація. Коли Олег Ляшко все ж зв'язався з диспетчером, той нібито сказав "ну і добре!". Відповіді диспетчера на відео не чути, але його цитує з подивом сам Ляшко.

Читайте такожЛяшко: уряд повинен 16 лютого представити річний звіт

Диспетчер повідомив, що депутатів звільнять з ліфта через 10-15 хвилин і Ляшко поцікавився, чи вистачить їм повітря на це час. Потім депутати поговорили про те як живуть мешканці багатоповерхівок, де є щоденна загроза застрягти в ліфті і Ляшко попросив колег перестати розмовляти для економії повітря.

Пізніше Ляшко на своїй сторінці в Facebook написав, що його "замурували" в ліфті разом з нардепами Віктором Вовком і Григорієм Пригебою.