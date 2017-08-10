Біля Білого дому встановили гігантське надувне курча із зачіскою Трампа (фото, відео)

Біля Білого дому встановили фігуру надувного курчати висотою приблизно дев'ять метрів з зачіскою, як у президента Дональда Трампа. Про це повідомляє телеканал VICE News.

За інформацією американських ЗМІ, надувного курчати використовували раніше учасники демонстрацій, які виступали за оприлюднення податкової декларації Трампа. Ідея встановити курчати біля Білого дому належить режисерові Тарану Сінгху Бра.

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"Ми тут, щоб розкритикувати президента як слабкого і неефективного лідера... Він дуже боїться опублікувати свою податкову звітність", - сказав режисер. За його словами, тепер Трамп грає в "хто перший скрутить" (playing chicken) з Північною Кореєю".

Самого Трампа зараз в резиденції немає, адже він проводить відпустку в особистому гольф-клубі в Нью-Джерсі.

Зазначимо, що відносини США і КНДР зараз знаходяться на стадії серйозного загострення. КНДР розглядає можливістьнанесення ракетного удару по американській військовій базі на острові Гуам.