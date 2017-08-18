Навальний продав кремлівським пропагандистам з Life відео про власну відпустку (відео)

Нібито ексклюзивні кадри "підловленого" під час відпустки Олексія Навального російському виданню "Лайф" надіслали не громадські журналісти, а дружина і прес-секретар опозиціонера. Про це він розповів у своєму блозі.

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Він розповів, що в кінці липня вони з дружиною поїхали святкувати її день народження у Францію. "Лайф" оголосив нагороду - 50 тисяч рублів - тому, хто зніме опозиціонера в будь-якій точці світу. Матеріал з таким відео від "громадського кореспондента", нібито отриманим через спеціальний додаток LifeCorr, створений для збору фото і відео очевидців, опублікували сьогодні.

"А сьогодні вийшов нарешті-таки сенсаційний матеріал (треба ж чимось відволікти увагу від вчорашнього Пєскова): детально описується, як я їм найдорожчі страви у всіх мішленівських ресторанах міста, та ще й не один, а в компанії якихось "представників бізнес-і політичної еліти". Які спочатку сиділи за сусідніми столиками, а потім "прийняли мене в своє коло", - пише Навальний.

Цим "громадським журналістом" виявилася Юлія Навальна.

"Ми вже їхали по прекрасній Франції в аеропорт на орендованій машині, коли мені прислали скріншот про нагороду. Посміялися і вирішили заїхати в перше місто по дорозі (це і був Руан) і там зняти себе з якоюсь впізнаваною історичною пам'яткою. Заїхали, зайшли на центральну площу, записали, відправили Кірі, а потім ще одна людина від свого імені переслала ролик в "Лайф", - розповів Навальний.

У повній версії ролик закінчується діалогом:

— Олексію, Олексію, а що ви тут робите?

— А тут я намагаюся заробити 50 тисяч рублів на дурниках з "Лайфньюз".

При цьому "громадського журналіста" обдурили навіть з нагородою - йому не перерахували 50 тисяч рублів, як було обіцяно, а 10, "прямо порушивши положення розділу ГК "Публічна обіцянка нагороди".

"Ми чекаємо решту 40 тисяч, а якщо їх не буде, то ще й в суд подамо", - підсумував політик, додавши, що переведе гроші в свій передвиборчий фонд.