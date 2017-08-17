Tesla, Ferrari та Range Rover, побиття бабусі і рік ув'язнення: Навальний показав насичене життя Пескова-молодшого

Фонд боротьби з корупцією опублікував розслідування про сина прес-секретаря президента РФ Дмитра Пєскова – Миколи Чоулза. Про це пише ТСН.

За словами російського опозиціонера Олексія Навального, він їздить на елітних авто, постійно порушує ПДД і навіть провів у британській в'язниці рік.

Розшукати сина речника Володимира Путіна вдалося завдяки авто Tesla приблизно за 170 тисяч доларів, біля якого заскочили Пєскова-старшого. Зареєстрована автівка виявилася на старшого сина Пєскова – Миколи Чоулза.

Окрім Tesla син речника Кремля їздить на Range Rover за 152 тисячі доларів із георгіївською стрічкою. Є в його автопарку, яким він хизується у соцмережах, і інші елітні автівки – Ferrari, Mercedes CLA та мотоцикл Harley Davidson.

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Подорожує Чоулз чартерними літаками та бізнес-класом, та й хобі має недешеве – кінний спорт. Склалося у сина Пєскова і з нерухомістю. За даними ФБК, в нього є 110-метрова квартира у центрі Москви вартістю до півмільйона доларів.

Наприкінці 90-х Чоулз зі своєю матір'ю – першою дружиною Пєскова, - перебрався до Великої Британії, а до РФ повернувся приблизно в 2011-2012 роках. У розслідуванні йдеться, що Чоулз не має навіть середньої освіти, не платить аліменти на власну дитину та фігурує у кількох нападах на людей.

У тексті вказується, що син Пєскова побив власну бабусю. За вказаним фактом була відкрита кримінальна справа, однак згодом її закрили. Також волонтери ФБК розшукали стенограмму із засідання британського суду. У ній вказується, що син Пєскова в 2009 році у компанії двох знайомих напав на підлітка та забрав у нього гроші, а згодом напав на дівчину, в якої забрав телефон.

За фактами обох нападів склали строки відбування покарання і Чоулз провів більше року у британській в'язниці.

Чоулз встиг попрацювати журналістом пропагандистського каналу Russia Today пару місяців, а згодом став креативним директором компанії "Файт Найтс", яка організовує бої та спортивні змагання.

У коментарі для ФБК Чоулз заявив, що наразі безробітний.