"Олексію, чому люди повинні голосувати за вас? Тому що "Доширак": Навальний підірвав соцмережі своєю трапезою (фотожаби)

Під час конференції у будинку відпочинку під Калузькою областю РФ російський опозиціонер Олексій Навальний був помічений за поїданням "Дошираку" - локшини швидкого приготування.

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Користувачі соцмереж не змогли пройти повз такий привід породити масу фотожаб. Так, одні пишуть, що "думали, що доширак отруйний для заможних людей". Інші кажуть, що Навальний просто хоче бути ближчим до російського народу. Також жартують, що навряд чи можна побачити Путіна за таким заняттям.

Раніше в мережі обговорювали "рідкісний знімок майбутнього президента РФ" - облитого зеленкою Навального.