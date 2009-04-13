Троє п'яних міліціонерів покаталися Красною площею

Трьох співробітників полку ППС служби УВС по східному адміністративному округу Москви, які рано вранці 10 квітня в стані алкогольного сп`яніння виїхали на Красну площу на джипі Хонда, звільнили з правоохоронних органів, повідомив РІА "Новости" начальник Управління інформації і зв`язків з громадськістю ГУВС Москви полковник міліції Віктор Бірюков.

За його словами, дане правопорушення встановили в ході службової перевірки.

"З`ясувалося, що троє міліціонерів, які в`їхали на Красну площу на автомашині були у форменому обмундируванні у вільний від роботи час і поводилися зухвало, чим ганьбили честь співробітника міліції. У результаті всі троє були затримані і доставлені до дільниці. Медичний огляд показав, що всі троє знаходилися в стані алкогольного сп`яніння" - сказав Бірюков.

Він уточнив, що винуватці події за здійснення правопорушення були звільнені з органів внутрішніх справ відповідно до Закону РФ "Про міліцію".

Проїзд автотранспорту Красною площею дозволений тільки для спецавтомашин та інших автотранспортних засобів, що мають спеціальний дозвіл, нагадує агентство.