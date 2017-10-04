У Росії цигани торгують біткойнами з рук прямо на вулиці
18:22, 04 жовтня 2017Курйози
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Торговці циганської зовнішності продавали в Росії біткойни по тисячі рублів за штуку.
Ілюстрація REUTERS
У російському місті Обнінськ цигани знайшли новий спосіб відбирання грошей в населення: торговці циганської зовнішності обманюють городян, охочих до легкого заробітку, продаючи "дорогі" монети із зображенням біткойну та обіцяючи надзвичайний дохід від різкого зростання курсу криптовалют, повідомляє паблік "Типовий Обнінськ".
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"Біля Аксенівського універмагу чоловік купив два таких биткоина лише за тисячу рублів, однак, прийшовши додому, різко розчарувався в підробці, продати яку не представляється можливим", - йдеться в повідомленні.
фото vk.com
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