У Росії цигани торгують біткойнами з рук прямо на вулиці

У російському місті Обнінськ цигани знайшли новий спосіб відбирання грошей в населення: торговці циганської зовнішності обманюють городян, охочих до легкого заробітку, продаючи "дорогі" монети із зображенням біткойну та обіцяючи надзвичайний дохід від різкого зростання курсу криптовалют, повідомляє паблік "Типовий Обнінськ".

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"Біля Аксенівського універмагу чоловік купив два таких биткоина лише за тисячу рублів, однак, прийшовши додому, різко розчарувався в підробці, продати яку не представляється можливим", - йдеться в повідомленні.