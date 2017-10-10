Риб'яча голова теж під забороною: у Відні чоловік відмовився зняти костюм акули й отримав штраф (відео)
11:28, 10 жовтня 2017Курйози
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Чоловік отримав штраф за плюшевий костюм.
У Відні чоловіка, одягненого в костюм акули, затримали за законом про заборону паранджі. Хлопець працював на вулиці на відкритті нового магазину "Шарк", що у перекладі означає акула.
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Поліціянти попросили чоловіка зняти голову риби, але той відмовився. За це отримав штраф у 150 євро.
Як повідомляв УНІАН, на початку жовтня в Австрії заборонили носити все, що закриває обличчя, - навіть медичні й карнавальні маски.
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