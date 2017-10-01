В Австрії набула чинності заборона на носіння паранджі і масок

В Австрії у неділю, 1 жовтня, набула чинності заборона на носіння в громадських місцях головних уборів, які закривають обличчя. Йдеться як про головні убори, які використовують мусульманки, - такі як паранджа або нікаб, так і про медичні маски, балаклави, клоунські і карнавальні маски та спецзасоби одягу. Порушникам нових правил загрожує штраф у розмірі 150 євро. Про це повідомляє DW.

Особливу увагу впровадженню заборони австрійські правоохоронці мають намір приділити в аеропорту Відня. Як повідомили в поліції Австрії, для інформування про нові правила та стеження за їхнім дотриманням в аеропорту будуть задіяні додаткові сили поліції. Міністерство внутрішніх справ Австрії поширило брошури з інформацією про нові правила різними мовами, включаючи арабську.

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Особливо велика кількість туристів із Саудівської Аравії та Об'єднаних Арабських Еміратів, жінки з яких повністю закривають обличчя, відпочиває на австрійському курорті Целль-ам-Зеє. За даними місцевої влади, туристи з цих країн за чисельністю - другі та треті після німців.

Раніше нижня палата парламенту Нідерландів заборонила носіння паранджі та нікабу в публічних місцях.