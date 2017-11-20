У Британії стартував конкурс на найкращі сідниці

В університеті британської Кембриджа розпочався щорічний конкурс на кращі сідниці під назвою Cambridge Best Bums Competition. Про це повідомляє видання The Daily Star.

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Учасниками конкурсу стали десять студентів вузу – шість дівчат і чотири молодих людини. У минулому році за звання володарки найкращих сідниць билося 18 учасниць.

Голосування вже почалося. Повідомляється, що проголосувати за вподобані сідниці можна в інтернеті на сайті видання The Tab.