У Британії стартував конкурс на найкращі сідниці
04:34, 20 листопада 2017Курйози
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Конкурс на кращі сідниці проводиться в Кембриджі вшосте.
Ілюстрація REUTERS
В університеті британської Кембриджа розпочався щорічний конкурс на кращі сідниці під назвою Cambridge Best Bums Competition. Про це повідомляє видання The Daily Star.
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Учасниками конкурсу стали десять студентів вузу – шість дівчат і чотири молодих людини. У минулому році за звання володарки найкращих сідниць билося 18 учасниць.
Голосування вже почалося. Повідомляється, що проголосувати за вподобані сідниці можна в інтернеті на сайті видання The Tab.
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