Литовські футболісти продовжили комбінувати з партнером по команді, який корчився від болю (відео)

Футболісти литовського клубу «Жальгіріс» в матчі чемпіонату країни проти «Судуви» спробували задіяти в своїх комбінаціях партнера, який лежав на газоні і корчився від болю. Відео епізоду з'явилося на YouTube.

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24-річний захисник Мамаду Мбоджу отримав пошкодження і ліг на газон. Незважаючи на це, футболісти продовжили гру, а одноклубники Мбоджу двічі зацідили в нього м'ячем.

Матч завершився поразкою «Жальгіріса» із рахунком 0:3.