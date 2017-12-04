В Австралії пройшов "дощ" зі смертельно небезпечних павуків (фото)
11:20, 04 грудня 2017Курйози
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Павуки загинули після сильних дощів в Австралії.
"Сезон" павуків в Австралії відкритий / фото reddit.com
Користувачка розважального ресурсу Reddit виклала фото підвіконня, на якому лежали вісім мертвих павуків.
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"Коли ти живеш в штаті Вікторія, і перший день літа приносить дощ. І цих мертвих австралійських вдів на підвіконня. Переконайтеся, що ваші вікна зачинені!", — підписала вона знімок.
Як повідомляв УНІАН, раніше в Австралії величезний павук "взяв в заручники" жінку в її авто.
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