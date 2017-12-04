В Австралії пройшов "дощ" зі смертельно небезпечних павуків (фото)

Користувачка розважального ресурсу Reddit виклала фото підвіконня, на якому лежали вісім мертвих павуків.

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"Коли ти живеш в штаті Вікторія, і перший день літа приносить дощ. І цих мертвих австралійських вдів на підвіконня. Переконайтеся, що ваші вікна зачинені!", — підписала вона знімок.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Австралії величезний павук "взяв в заручники" жінку в її авто.