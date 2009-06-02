У Сіднеї людину-павука під аплодисменти ґав затримала поліція

Ален Робер – відомий у світі як людина-павук, підійнявся на черговий хмарочос, цього разу в Сіднеї.

Після чого під аплодисменти ґав був затриманий поліцією, повідомляє агентство Франс-Прес. Робер не використав ніякого спорядження, висота будівлі 219 метрів. Спостерігали за сходженням близько 200 осіб, і властям міста довелося перекрити прилеглі вулиці, щоб убезпечити людей.

Раніше француз підкорив Емпайр Стейт Білдінг у Нью-Йорку, паризьку Ейфелеву вежу і знамениті хмарочоси – близнюки Петронас в Куала-Лумпурі.

Эхо Москвы