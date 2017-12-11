У Києві з'явилася "золота" маршрутка (фото)
11:35, 11 грудня 2017Курйози
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"Золота" маршрутка здивувала жителів Києва.
"Золота" маршрутка до столиці / фото facebook.com/maxim.turava
На дорогах столиці з'явилося маршрутне таксі золотого кольору. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Максим Турава, виклавши відповідне фото.
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У коментарях під фотографією користувачі почали жартувати над написом "Богдан", виправляючи її на "Бог дав". Також деякі згадують і золотий батон втікача Віктора Януковича.
Раніше соцмережі буквально вибухнули через заяву в ефірі російського ТБ про "розрахунок у транспорті Києва сіллю".
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