У Києві з'явилася "золота" маршрутка (фото)

На дорогах столиці з'явилося маршрутне таксі золотого кольору. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Максим Турава, виклавши відповідне фото.

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У коментарях під фотографією користувачі почали жартувати над написом "Богдан", виправляючи її на "Бог дав". Також деякі згадують і золотий батон втікача Віктора Януковича.

Раніше соцмережі буквально вибухнули через заяву в ефірі російського ТБ про "розрахунок у транспорті Києва сіллю".