"Українці платять сіллю за проїзд": соцмережі вибухнули через новий фейк в ефірі росТБ (фото, відео)
Соцмережі буквально вибухнули через заяву в ефірі російського ТБ про "розрахунок у транспорті Києва сіллю".
Лідер мелітопольського Антимайдана Катерина Уманець заявила в ефірі російського ток-шоу, що українці доведені до такої вбогості, що "платять сіллю за проїзд".
"Злидні. У нас люди сіллю розраховуються в маршрутному таксі", – стверджує вона.
Також Уманець відома тим, що нещодавно зареєструвала громадську організацію "Військово-історичний клуб "Безсмертний полк". Зараз вона живе в Москві.
Вигадка пропагандистки під час дискусії з політологом Вадимом Карасьовим в ефірі росТБ вже стала мемом і породила жарти користувачів соцмереж:
#Сіль#Хунта знаю де можна розжитися незадорого Сіллю;)— CezarLa (@CezarLaLv) May 25, 2017
Так виглядає хата корупціонера pic.twitter.com/HbKzGjJ0Rs— Svetlonosik❤️ (@svetlonosik) May 26, 2017
Україна 2017:Типовий мелитополец оплачує послуги маршрутного таксі сіллю.#зубожіння#кризу#сіль#маршрутка#мелітопольpic.twitter.com/MNgWvUYYPA— Д\\\емилев FR€$H (@AzatlikUA) May 25, 2017
Роднюля, привєт. Вчора на мене впавши мішок солі. Це ти?— Бабаханян Грач (@gus_sych) May 26, 2017
#Сіль— CezarLa (@CezarLaLv) May 25, 2017
Продуктів два зоставили мені
Один це сіль
А другий снИгири
Як я малий збирався за село
Мішок тягнув доїхать де хотів
Скажіть, а можна в метро розрахуватися сіллю?#сіль#ПлатаЗаПроезд— Атиповий журналіст (@jyrnalist) May 25, 2017
— Їй, тццц, Андрій, тобі вже відсипали? #сіль#сільpic.twitter.com/SyOGxBt1Uc— Svetlonosik❤️ (@svetlonosik) May 25, 2017