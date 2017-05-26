"Українці платять сіллю за проїзд": соцмережі вибухнули через новий фейк в ефірі росТБ (фото, відео)

12:46, 26 травня 2017
Курйози
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Соцмережі буквально вибухнули через заяву в ефірі російського ТБ про "розрахунок у транспорті Києва сіллю".

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Лідер мелітопольського Антимайдана Катерина Уманець заявила в ефірі російського ток-шоу, що українці доведені до такої вбогості, що "платять сіллю за проїзд".

"Злидні. У нас люди сіллю розраховуються в маршрутному таксі", – стверджує вона.

Також Уманець відома тим, що нещодавно зареєструвала громадську організацію "Військово-історичний клуб "Безсмертний полк". Зараз вона живе в Москві.

Вигадка пропагандистки під час дискусії з політологом Вадимом Карасьовим в ефірі росТБ вже стала мемом і породила жарти користувачів соцмереж:

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Теги: #сіль за проїзд#фейк в ефірі росТБ