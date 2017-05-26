"Українці платять сіллю за проїзд": соцмережі вибухнули через новий фейк в ефірі росТБ (фото, відео)

Лідер мелітопольського Антимайдана Катерина Уманець заявила в ефірі російського ток-шоу, що українці доведені до такої вбогості, що "платять сіллю за проїзд".

"Злидні. У нас люди сіллю розраховуються в маршрутному таксі", – стверджує вона.

Також Уманець відома тим, що нещодавно зареєструвала громадську організацію "Військово-історичний клуб "Безсмертний полк". Зараз вона живе в Москві.

Вигадка пропагандистки під час дискусії з політологом Вадимом Карасьовим в ефірі росТБ вже стала мемом і породила жарти користувачів соцмереж:

Роднюля, привєт. Вчора на мене впавши мішок солі. Це ти? — Бабаханян Грач (@gus_sych) May 26, 2017