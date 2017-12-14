Іспанське місто Малага розпочало створення бази даних із ДНК собак (відео)

Іспанське місто Малага розпочало створення бази даних із ДНК собак. Про це розповідається у сюжеті ТСН.

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Такі відомості про кожного чотирилапого мешканця знадобляться, щоби вивести на чисту воду господарів, які лінуються прибирати за своїми улюбленцями. Зареєстровану в ній ДНК собаки будуть порівнювати зі зразком екскрементів із вулиці.

Як повідомляв УНІАН, американський фермер вивів новий вид корів завбільшки з собаку.