Іспанське місто Малага розпочало створення бази даних із ДНК собак (відео)
19:45, 14 грудня 2017Курйози
925 0
Такі відомості про кожного чотирилапого мешканця знадобляться, щоби вивести на чисту воду господарів, які лінуються прибирати за своїми улюбленцями.
Іспанське місто Малага розпочало створення бази даних із ДНК собак
Іспанське місто Малага розпочало створення бази даних із ДНК собак. Про це розповідається у сюжеті ТСН.
Читайте такожСотні собак "біґль" взяли участь у щорічній різдвяній вечірці в Австралії (відео)
Такі відомості про кожного чотирилапого мешканця знадобляться, щоби вивести на чисту воду господарів, які лінуються прибирати за своїми улюбленцями. Зареєстровану в ній ДНК собаки будуть порівнювати зі зразком екскрементів із вулиці.
Як повідомляв УНІАН, американський фермер вивів новий вид корів завбільшки з собаку.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter