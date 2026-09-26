У Дніпропетровській області через російську атаку загинула 17-річна дівчина, є поранені

Ще двоє людей дістали поранень. Серед них – 6-річний хлопчик.

У Дніпропетровській області внаслідок російських ударів двоє людей загинули, ще п’ятеро дістали поранень. Серед загиблих і постраждалих – діти.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Ганжа. "Майже 50 разів ворог атакував два райони безпілотниками, артилерією та авіабомбою", - написав він.

Голова ОВА деталізував, що окупанти вдарили по Межівській громаді, внаслідок чого там загинули 17-річна дівчина та 59-річна жінка.Ще двоє людей дістали поранень. Серед них – 6-річний хлопчик.

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Загалом росіяни били по Нікополю і Нікопольській громаді, по Марганецькій, Покровськійа, Мирівській, Мозолевській та Червоногригорівській громадах.

"Понівечені підприємство, інфраструктура, магазин, приватні оселі, автівки. У стані середньої тяжкості до лікарні доправили 43-річного чоловіка. Жінка 64 років і 40-річний чоловік лікуватимуться амбулаторно", - зазначив Ганжа.

Удари по Дніпропетровській області

Дніпропетровська область регулярно зазнає російських атак. У вересні року під ударами опинялися Дніпро, Кривий Ріг, Павлоград, Нікопольський та інші райони області.

Зокрема, 22 вересня російські війська одночасно атакували промислові підприємства уДніпрі, Кривому Розі та Павлограді. У Дніпрі внаслідок удару загинули чотири людини, ще шестеро були поранені.

19 вересня під ударом опинився Дніпро. Внаслідок атаки було знищено торговельний центр "Новий Континент", пошкоджено складські приміщення та багатоповерхівки, постраждали чотири людини. Також російські удари фіксувалися у громадах області, зокрема на Нікопольщині, Криворіжжі та в Синельниківському районі.

А 16 вересня російський FPV-дрон атакуваврейсовий автобус у Нікопольському районі. Загинули п'ятеро людей, щонайменше семеро були поранені. Нікопольщина залишається одним із районів області, який регулярно потерпає від обстрілів та атак безпілотниками.

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