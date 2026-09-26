'Середні держави' почали формувати альянси в обхід США, - Politico

Генеральна асамблея ООН цього тижня продемонструвала, як держави намагаються вибудовувати нові міжнародні коаліції без центральної ролі США. Водночас ці зусилля показали й межі такого підходу: у питаннях, що стосуються України, Ірану та глобальної безпеки, Вашингтон досі залишається важливим учасником.
Як пише Politico, зустріч світових лідерів у Нью-Йорку стала своєрідною перевіркою для так званих "середніх держав", які прагнуть координувати політику між собою. Зокрема, прем’єр-міністри Канади та Іспанії Марк Карні й Педро Санчес, які критикували президента США Дональда Трампа, дали зрозуміти, що не планують зустрічатися з ним.
Паралельно з цим посилилися спроби європейських країн активніше діяти щодо України. Фінляндія підписала з Києвом угоду про співпрацю у сфері безпілотників, Франція оголосила про контракт на постачання радарів та перехоплювачів, а Канада зблизилася з європейськими державами, в тому числі на українському питанні.
Однак дипломатичні кроки Вашингтона продемонстрували, наскільки складно союзникам повністю діяти без США. Після зустрічі Володимира Зеленського з Трампом, під час якої український президент заявив про отримання остаточного схвалення для ліцензування виробництва Patriot, держсекретар США Марко Рубіо повідомив про запрошення Володимира Путіна на майбутню зустріч G20 у Маямі. У Європі ця новина викликала неоднозначну реакцію.
"Спроба створити світ, не організований навколо США, все ще є "роботою в процесі". Реальність полягає в тому, що США все ще є центральним гравцем", - заявила Еллісон Майнор, яка раніше обіймала високі посади, пов’язані з політикою США щодо країн Перської затоки.
Війна в Україні: глобальний вимір
Як писав УНІАН, авторитетна газета The Wall Street Journal гостро розкритикувала Трампа, який запросив Володимира Путіна на саміт G20 у Флориді. Редакція розцінює це рішення як небезпечний сигнал, що Путін не буде покараний за свою агресію в Європі.
Також ми писали, що тема війни в Україні стала однією з центральних на президентських виборах у Франції. Днями в скандал на цьому грунті потрапив кандидат від лівих Жан-Люк Меланшон.