'Середні держави' почали формувати альянси в обхід США, - Politico

США стрімко втрачають статус глобального гегемона, без якого міжнародні справи не вирішуються.

Генеральна асамблея ООН цього тижня продемонструвала, як держави намагаються вибудовувати нові міжнародні коаліції без центральної ролі США. Водночас ці зусилля показали й межі такого підходу: у питаннях, що стосуються України, Ірану та глобальної безпеки, Вашингтон досі залишається важливим учасником.

Як пише Politico, зустріч світових лідерів у Нью-Йорку стала своєрідною перевіркою для так званих "середніх держав", які прагнуть координувати політику між собою. Зокрема, прем’єр-міністри Канади та Іспанії Марк Карні й Педро Санчес, які критикували президента США Дональда Трампа, дали зрозуміти, що не планують зустрічатися з ним.

Паралельно з цим посилилися спроби європейських країн активніше діяти щодо України. Фінляндія підписала з Києвом угоду про співпрацю у сфері безпілотників, Франція оголосила про контракт на постачання радарів та перехоплювачів, а Канада зблизилася з європейськими державами, в тому числі на українському питанні.

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Однак дипломатичні кроки Вашингтона продемонстрували, наскільки складно союзникам повністю діяти без США. Після зустрічі Володимира Зеленського з Трампом, під час якої український президент заявив про отримання остаточного схвалення для ліцензування виробництва Patriot, держсекретар США Марко Рубіо повідомив про запрошення Володимира Путіна на майбутню зустріч G20 у Маямі. У Європі ця новина викликала неоднозначну реакцію.

"Спроба створити світ, не організований навколо США, все ще є "роботою в процесі". Реальність полягає в тому, що США все ще є центральним гравцем", - заявила Еллісон Майнор, яка раніше обіймала високі посади, пов’язані з політикою США щодо країн Перської затоки.

Війна в Україні: глобальний вимір

Як писав УНІАН, авторитетна газета The Wall Street Journal гостро розкритикувала Трампа, який запросив Володимира Путіна на саміт G20 у Флориді. Редакція розцінює це рішення як небезпечний сигнал, що Путін не буде покараний за свою агресію в Європі.

Також ми писали, що тема війни в Україні стала однією з центральних на президентських виборах у Франції. Днями в скандал на цьому грунті потрапив кандидат від лівих Жан-Люк Меланшон.

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